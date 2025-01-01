Navy CIS: L.A.
Folge 24: Sieben Minuten
42 Min.Ab 16
Die nationale Sicherheit steht auf dem Spiel, weshalb das Team noch einmal all seine Kräfte mobilisiert und mit seinen breit gefächerten Ermittlungen fortfährt. Während Callen und Sam an Bord der USS Allegiance die Spione zur Strecke bringen, geraten Kensi und Deeks in der irakischen Wüste unter heftigen Beschuss ...
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
