Ein Fall aus der Vergangenheit holt die Navy CIS-Agenten ein, als die Vermutung laut wird, dass sich ein russischer Spion bei ihnen eingeschleust haben könnte. Nach einem Verhör mit einem Besatzungsmitglied eines abgestürzten Kampfflugzeuges gerät Callen, der den Fall vor Monaten untersucht hat, in den Verdacht der Ermittler. Wird der Special Agent zu Unrecht beschuldigt oder spielt er in der Tat ein falsches Spiel?

