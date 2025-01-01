Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Superdollar

"CBS Serien"Staffel 12Folge 9
Superdollar

SuperdollarJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 9: Superdollar

42 Min.Ab 12

Die Navy CIS-Agenten sind weiterhin auf der Jagd nach dem Anführer einer Verbrecherorganisation und erhalten unverhofft Unterstützung von einem Verbündeten. Kensi und Sabatino sind auf der Suche nach der Quelle des Falschgeldes, während Deeks eine Entscheidung fällt, die sein Leben verändert ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen