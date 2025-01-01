Navy CIS: L.A.
Folge 12: Blutige Drohung
42 Min.Ab 12
Anna steht unter hohem Druck, als eine alte Bekannte wiederauftaucht. Damit ist nicht nur ihr eigenes Leben in Gefahr, sondern auch das der C.I.A. Agentin Joelle Taylor. Für Special Agent Callen und sein Team ist klar, dass sie eingreifen müssen.
