Navy CIS: L.A.

"CBS Serien"Staffel 12Folge 16
Folge 16: Siennas Story

42 Min.Ab 12

Die taube Ingenieurin Sienna ist die einzige Überlebende nach einem Überfall auf eine Forschungseinrichtung. Das Ziel der Verbrecher: eine Technologie des Militärs, die andere Objekte fast komplett unsichtbar macht. Gemeinsam mit Sienna nimmt sich Kensi dem Fall an, um die Erfindung aus den Händen der Kriminellen zurückzubekommen.

"CBS Serien"
