Navy CIS: L.A.
Folge 5: Auferstanden
42 Min.Ab 12
Eine Bedrohung der nationalen Sicherheit fordert das Eingreifen der Navy-Agenten. Besonders für Kensi wird der neue Fall zu einer Belastung, denn der Gefährder ist ein Soziopath, den sie vor Jahren festgenommen hat und der seither besessen von ihr zu sein scheint. Obwohl Deeks alles unternimmt, um seine Partnerin zu beschützen, sind ihm die Hände gebunden ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren