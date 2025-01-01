Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alte Freundinnen

"CBS Serien"Staffel 12Folge 13
Folge 13: Alte Freundinnen

41 Min.Ab 12

Die Situation bei den Special Agents spitzt sich zu, als Katya ihnen ein Ultimatum stellt: Joelle wird freigelassen, wenn sie zum Tausch Anna bekommt. Callen und sein Team wollen sich auf den Deal einlassen, aber die Folgen kann noch keiner absehen ...

