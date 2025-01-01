Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Der Geist in der Maschine

Staffel 12Folge 15
Der Geist in der Maschine

Der Geist in der MaschineJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 15: Der Geist in der Maschine

42 Min.Ab 12

Die Special Agents bekommen es mit einer Gefahr der etwas anderen Art zu tun: Eine Technologie, die realistische Fälschungen von Bildern und Stimmen herstellen kann, bedroht die Innere Sicherheit. Callen und seinem Team ist klar, dass sie das Programm unverzüglich sicherstellen müssen.

