Navy CIS: L.A.

Die Schule der Mörderinnen

"CBS Serien"Staffel 12Folge 14
Folge 14: Die Schule der Mörderinnen

42 Min.Ab 12

Die Special Agents sind in Aufruhr, denn noch immer fehlt jede Spur von Anna. Vor allem Callen geht die Situation nahe, weshalb er zu allem bereit ist, um endlich einen Hinweis zum Aufenthaltsort von Katya zu bekommen. Auch Nell ist mit vollem Einsatz dabei und versucht, sich unter den strengen Augen von Admiral Kilbride als neue Führung zu beweisen.

"CBS Serien"
