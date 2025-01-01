Navy CIS: New Orleans
Folge 13: Das letzte Wort
42 Min.Ab 12
Der Mord an dem "Master at Arms" Theo Rollins führt das NCIS-Team zu einem Club eines alten Freundes von Pride. Doch der Besitzer Felix und seine Tochter Josie streiten ab, Theo am Tatabend im Club gesehen zu haben, obwohl die Spurenlage eindeutig ist. Nach und nach stellt sich zudem heraus, dass in der Diskothek eine bekannte Partydroge verkauft wird und Felix an den Geschäften beteiligt ist ...
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
