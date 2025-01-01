Navy CIS: New Orleans
Folge 15: Ein Fall für Isler
42 Min.Ab 12
Isler will eine Serie von Überfällen, bei denen Opioide gestohlen wurden, aufklären. Schließlich kommt es zwischen ihm und eines der Bandenmitglieder zu einem Treffen - doch Islers Tarnung fliegt auf. Als es daraufhin sogar zum Schusswechsel kommt, nimmt sich auch Pride des Falles an, um Isler zu unterstützen.
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
