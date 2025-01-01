Navy CIS: New Orleans
Folge 5: Kugeln aus Glas
42 Min.Ab 12
Sebastian ist mit seinen Kollegen dem Mörder Hans Mattis auf der Spur. Kurz vor dem Zugriff kommt es zu einer Schießerei, bei der Dave Dawson tödlich getroffen wird. Sebastian versichert, dass Dawson eine Waffe bei sich trug, kann seine Behauptung aber nicht beweisen. Die Medien stürzen sich auf das Thema und verurteilen den Ermittler. Nun ist es an Pride, Sebastians Aussage mit Beweisen zu untermauern. Und dann schaltet sich auch noch das FBI in den Fall ein.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
