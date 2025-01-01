Navy CIS: New Orleans
Folge 14: Eine neue Ära
40 Min.Ab 12
In New Orleans herrscht Alarmbereitschaft, da die Bürgermeisterwahl und Mardi Gras auf einen Tag fallen. Dann wird Chief Erica Croft ermordet aufgefunden. Schnell führen die Ermittlungen in ein Flüchtlingsheim. Es macht den Anschein, als wurde von dort aus ein Terroranschlag geplant. Als das NCIS-Team den Hauptverdächtigen stellen will, haut dieser ab. Wenig später kommt heraus, dass der geplante Anschlag Bürgermeisterin Taylor gilt, deren Wahlveranstaltung kurz bevorsteht ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren