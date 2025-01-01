Navy CIS: New Orleans
Folge 16: Jacks Entscheidung
40 Min.Ab 12
Die Kongressangestellte Molly ist im Besitz von belastendem Material zum Nachteil einer Rüstungsfirma. Aus diesem Grund trifft sie sich mit zwei Bundesagenten, als plötzlich eine unbekannte Person erscheint, die beiden Agenten tötet und Molly entführt. Bei den Ermittlungen stellt sich allerdings heraus, dass es sich bei den Bundesagenten in Wahrheit um Auftragskiller handelt. Was steckt dahinter?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
