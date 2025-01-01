Navy CIS: New Orleans
Folge 8: Die Sünden des Vaters
42 Min.Ab 16
Wades Adoptivsohn Danny entdeckt in der Wohnung seiner Freundin Emily die Leiche ihrer Mitbewohnerin. Das CIS-Team findet heraus, dass Emily dem Zeugenschutzprogramm angehört und von Marshal Sawyer sicherheitshalber weggebracht worden ist. Der Waffenproduzent Malcom Donner ist nämlich auf der Suche nach ihr, um ihre gerichtliche Aussage gegen ihn zu verhindern - koste es, was es wolle. Er entführt Danny, und Pride muss zu drastischen Mitteln greifen, um ihn zu befreien.
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
