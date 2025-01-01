Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Die Sünden des Vaters

"CBS Serien"Staffel 4Folge 8
Die Sünden des Vaters

Die Sünden des VatersJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 8: Die Sünden des Vaters

42 Min.Ab 16

Wades Adoptivsohn Danny entdeckt in der Wohnung seiner Freundin Emily die Leiche ihrer Mitbewohnerin. Das CIS-Team findet heraus, dass Emily dem Zeugenschutzprogramm angehört und von Marshal Sawyer sicherheitshalber weggebracht worden ist. Der Waffenproduzent Malcom Donner ist nämlich auf der Suche nach ihr, um ihre gerichtliche Aussage gegen ihn zu verhindern - koste es, was es wolle. Er entführt Danny, und Pride muss zu drastischen Mitteln greifen, um ihn zu befreien.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen