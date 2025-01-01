Navy CIS: New Orleans
Folge 18: Camp Apache
41 Min.Ab 12
In einer Nacht- und Nebelaktion wird Pride mit zwei weiteren Agents in das Dreiländereck Triple Frontera gerufen. In dem Fall geht es um einen misslungenen Einsatz im Dschungel, bei dem ein Drogenboss festgenommen werden sollte. Dabei wurde Prides Bekannter Commander Watkins erschossen, der zuvor eine Videobotschaft über einen Maulwurf aufgenommen hat. Kann Pride die Wahrheit ans Licht bringen?
Navy CIS: New Orleans
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
