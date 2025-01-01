Navy CIS: New Orleans
Folge 7: Zeitbomben
Bei einem Sportevent beginnt ein Mann plötzlich um sich zu schießen, woraufhin er von einem Sicherheitsmann erschossen wird. Die Ermittlungen ergeben, dass der Täter bei einer Studie teilgenommen hat, zu deren Zweck ihm ein technisches Gerät ins Gehirn implantiert wurde, welches seine Stimmungsausbrüche dämpfen soll. Doch es stellt sich heraus, dass das Gerät zum Tatzeitpunkt gehackt wurde und so genau das Gegenteil im Gehirn des Täters bewirkt hat.
