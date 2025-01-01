Navy CIS: New Orleans
Folge 21: Damals in Hawaii
42 Min.Ab 16
Als eine Pilotin der Navy ermordet in einem entlegenen Farmhaus aufgefunden wird, sieht Tammy in dem Mordfall einige Parallelen zu einer Fallstudie aus ihrer Profilerausbildung. Sie kontaktiert daraufhin ihre alte Dozentin Claire. Schließlich ergeben die Ermittlungen, dass in den vergangenen Jahren neun weitere Frauen auf dieselbe Weise getötet wurden ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
