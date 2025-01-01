Navy CIS: New Orleans
Folge 23: Die Todesliste
42 Min.Ab 12
Für Pride wird die Luft immer dünner. Mächtige, einflussreiche Gegner wollen ihn zu Fall bringen. Elvis, Sydney, Fred Newman und Crane geben alles, um die Hetzkampagne gegen Pride zu stoppen. Dabei machen sie auch vor kriminellen Taten nicht Halt. Als die Gruppe in eine Anwaltskanzlei einbricht, geraten sie an schockierende Informationen: Zum 300-jährigen Stadtjubiläum soll ein gewaltiger Anschlag stattfinden ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
