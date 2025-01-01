Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Im Fadenkreuz

"CBS Serien"Staffel 4Folge 24
Navy CIS: New Orleans

Folge 24: Im Fadenkreuz

42 Min.Ab 12

Für Pride wird es immer enger. Eric Barlow hat viele Unterstützer - unter anderem auch Deputy Chief Grossett, ein alter Freund von Pride. Durch einen perfiden Plan gelingt es Grossett auch noch, Pride einen Anschlag auf Bürgermeisterin Taylor in die Schuhe zu schieben ... Wird endlich die Wahrheit ans Licht kommen?

