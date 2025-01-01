Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die teuflischen Drei

Folge 10: Die teuflischen Drei

42 Min.Ab 12

Ein Marine wird von einem Clown ermordet. Der letzte Anruf auf dem Handy des Opfers lässt sich in ein Hotelzimmer zurückverfolgen. Als Gibbs und sein Team den Raum stürmen, erwischen sie Diane und Fornell in flagranti. Wie sich herausstellt, gehörte das Handy, das der Tote bei sich trug, Dianes Freund Eddie - sie wollte vom Hoteltelefon aus mit ihm Schluss machen. Gibbs findet Eddie, der definitiv etwas zu verbergen hat. Doch ist er auch der Mörder?

