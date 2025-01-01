Navy CIS
Folge 19: New Orleans (2)
39 Min.Ab 12
Gibbs ermittelt immer noch zusammen mit Dwayne Pride in New Orleans im Mordfall von Dan McLane, als eine weitere Leiche im Sumpfgebiet auftaucht. Offenbar treibt ein Nachahmungstäter sein Unwesen. Ducky ist jedoch der Überzeugung, dass der wahre Killer damals nicht verhaftet wurde, sondern Lorta seine Taten angehängt hat und nun wieder aktiv ist. Gibbs neigt dazu, Duckys Auffassung zu teilen. Dann stößt McGee auf eine heiße Spur ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
