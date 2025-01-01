Navy CIS
Folge 6: Öl und Wasser
40 Min.Ab 12
Der Ex-Marine Marv Hebner wird bei einer Explosion auf einer Bohrinsel der Firma CityLine getötet. Zusammen mit Agent Borin von der Küstenwache ermitteln Gibbs und sein Team in dem Mordfall. Zunächst lässt sich kein Tatmotiv finden. Doch dank Abby haben die Ermittler bald eine Spur: Offensichtlich hat Creevy, der Justitiar des Unternehmens, etwas mit der Sache zu tun.
Navy CIS
