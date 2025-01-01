Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Alte Flieger

"CBS Serien"Staffel 11Folge 7
Alte Flieger

Alte FliegerJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 7: Alte Flieger

42 Min.Ab 12

In einer Herrenboutique wird ein Marine Sergeant erschossen. Der Ladeninhaber behauptet, dass er bei einem Überfall in die Schusslinie geriet. Allerdings entspricht das nicht der Wahrheit, wie Gibbs und sein Team herausfinden. Abseits der Ermittlungen nötigt ihn sein Vater Jackson, einen alten Kameraden aus Kriegszeiten kennenzulernen: Walter Beck rettete Jackson einst das Leben. Doch so leicht ist der betagte Herr nicht aufzuspüren ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen