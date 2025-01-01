Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Aussage gegen Aussage

"CBS Serien"Staffel 11Folge 21
Aussage gegen Aussage

Aussage gegen AussageJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 21: Aussage gegen Aussage

39 Min.Ab 12

Der Navy-Offizier Lester Tate wird nach einer Kneipenschlägerei tot in einer Gasse gefunden. Schnell ist rekonstruiert, was mit dem jungen Mann passierte. Allerdings stoßen Gibbs und sein Team bei den Ermittlungen auf mehrere Vergewaltigungsfälle. Das letzte Opfer ist Tates Freundin Holly Farrell, die auf demselben Schiff wie er stationiert war. Sie weigert sich zunächst, zu kooperieren, denn der Täter ist einflussreich ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen