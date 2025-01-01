Navy CIS
Folge 9: Teamplayer
Irgendjemand versucht, Navy-Angehörige und Wirtschaftsbosse mittels verwanzter Kugelschreiber abzuhören, die als Werbegeschenk getarnt sind. Einer davon ging an SecNav Sarah Porter. Gibbs und sein Team finden einen NSA-Bericht, der dieses Szenario beschreibt. Ellie Bishop, die Verfasserin des Berichts, unterstützt den NCIS bei den Ermittlungen. Ihre mangelnde Teamfähigkeit verursacht jedoch gelegentlich Schwierigkeiten. Dennoch führt sie Gibbs auf die richtige Fährte ...
Navy CIS
