Navy CIS

Trauzeugen gesucht!

"CBS Serien"Staffel 11Folge 20
Trauzeugen gesucht!

Folge 20: Trauzeugen gesucht!

41 Min.Ab 12

Nachdem Delilah wieder in ihren alten Job im Verteidigungsministerium zurückgekehrt ist, weckt sie schlafende Hunde, als sie eine Spur in einem mysteriösen Fall aufnimmt. Sie sucht Unterstützung beim NCIS, der ihren Hinweisen nachgeht und auf das Verschwinden des IT-Spezialisten Lieutenant Jones stößt. Offenbar hat hier die CIA ihre Finger im Spiel, denn deren Agent Jim Brisco versucht mit allen Mitteln, die Arbeit von Gibbs und seinem Team zu torpedieren ...

"CBS Serien"
