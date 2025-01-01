Navy CIS
Folge 2: Zivas Liste
42 Min.Ab 12
Die Terror-Organisation "Bruderschaft des Zweifels" arbeitet weiterhin ihre Liste mit Opfern ab, auf der auch Angehörige des NCIS stehen. Da Ziva ebenfalls im Visier der Gruppe ist, ist sie in Israel untergetaucht. Als Tony sie findet, verrät er Gibbs nichts, sondern versucht, sie zu einer Rückkehr zum NCIS zu überreden - Ziva plant, einen Schlussstrich unter ihr bisheriges Leben zu ziehen. Wird Tony sie noch einmal umstimmen können?
