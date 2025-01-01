Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Unter dem Radar

Staffel 11Folge 3
Unter dem Radar

Navy CIS

Folge 3: Unter dem Radar

41 Min.Ab 12

Gekränkte Eitelkeit verleitet Lieutenant Keith dazu, ein Himmelfahrtskommando zu starten: Weil er im Gegensatz zu seiner Kameradin Dana Robbins die Fliegerausbildung der Navy nicht erfolgreich absolviert hat, funktioniert er ein Kleinflugzeug zu einer fliegenden Bombe um. Mit dieser steuert er auf den Flugzeugträger zu, auf dem Robbins stationiert ist. McGee und Gibbs müssen tief in die Trickkiste greifen, um die Katastrophe abzuwenden ...

