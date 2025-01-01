Navy CIS
Folge 4: Ehrenmorde
42 Min.Ab 12
Der Ehrenmord an einer Afghanin erinnert Gibbs an eine fast vergessene Geschichte: Einst verweigerte er dem inzwischen verstorbenen Mike Franks seine Unterstützung beim Schutz eines Frauenhauses in Kabul. Nun reist Gibbs mit McGee in die afghanische Hauptstadt, um Franks Partnerin Catherine Tavier zur Seite zu stehen - das Frauenhaus ist erneut im Visier von Attentätern. Werden Gibbs und seine Kollegen den Anschlag verhindern können?
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
