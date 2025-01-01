Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Die Pilotin

"CBS Serien"Staffel 17Folge 12
Die Pilotin

Die PilotinJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 12: Die Pilotin

42 Min.Ab 12

Die Pilotin Rebecca Weeks verschwindet vom Radar. Es wird vermutet, dass sie das Bewusstsein und somit auch die Kontrolle über ihr Flugzeug verloren habe. Doch nachdem in ihrer Koje eine Leiche gefunden wird, glauben die NCIS-Agenten, dass sie den Absturz geplant habe. Als sich dann auch noch herausstellt, dass sie diesen überlebte, macht sich das Navy-Team auf die Suche nach ihr. McGee sorgt sich unterdes um einen medizinischen Eingriff, der ihm bevorsteht ...

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen