Navy CIS
Folge 12: Die Pilotin
42 Min.Ab 12
Die Pilotin Rebecca Weeks verschwindet vom Radar. Es wird vermutet, dass sie das Bewusstsein und somit auch die Kontrolle über ihr Flugzeug verloren habe. Doch nachdem in ihrer Koje eine Leiche gefunden wird, glauben die NCIS-Agenten, dass sie den Absturz geplant habe. Als sich dann auch noch herausstellt, dass sie diesen überlebte, macht sich das Navy-Team auf die Suche nach ihr. McGee sorgt sich unterdes um einen medizinischen Eingriff, der ihm bevorsteht ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
