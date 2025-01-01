Navy CIS
Folge 9: Phins allerbester Tag
42 Min.Ab 12
Ein Gamer wird während eines Livestreams ermordet. Es gibt tausende Zeugen, aber leider war die Kamera nur auf das Opfer gerichtet, sodass vom Täter jede Spur fehlt. Das NCIS-Team beginnt mit den Ermittlungen und macht einige seltsame Entdeckungen. Währenddessen passt Gibbs auf den Nachbarsjungen auf, dessen Mutter für kurze Zeit verreist ist. Der kleine Phineas kennt sich mit Gaming aus und vielleicht kann er den Agenten sogar helfen, ihren Fall zu lösen ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
