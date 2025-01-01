Navy CIS
Folge 5: Schlaflos
42 Min.Ab 12
Marine-Corporal Laney Alimonte leidet unter Schlaflosigkeit. Gerade als sie ihrem Hypnose-Therapeuten für die erfolgreiche Therapie danken will, findet sie eine blutverschmierte Neun-Millimeter in ihrem Kühlschrank. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um eine echte Mordwaffe handelt und alle Indizien sprechen dafür, dass Laney etwas verbrochen hat. Gibbs möchte das nicht glauben. Es muss noch eine andere Erklärung geben, immerhin stand Corporal Alimonte unter Hypnose ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
