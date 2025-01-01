Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Plan C

Staffel 17Folge 2
Plan C

Navy CIS

Folge 2: Plan C

40 Min.Ab 16

Sahar, die Anführerin einer Terrorgruppe, zu der auch Zivas Bruder Ari angehörte, konnte aufgespürt werden. Ihr Plan, sich an Ziva zu rächen, weil diese für den Zusammenbruch der Organisation verantwortlich sein soll, ist gescheitert. Um zu ihrem alten Leben zurückkehren zu können, sieht Ziva nur eine Chance: Sie muss die Terroristin zur Strecke bringen ...

