Navy CIS
Folge 14: Das Traumpaar
41 Min.Ab 16
Ein Raser treibt in den Straßen der Stadt sein Unwesen und erwischt dabei Ellie und Nick bei einer morgentlichen Laufrunde. Sie kommt mit ein paar kleinen Schrammen davon, während sein Leben nun am seidenen Faden hängt. Den fahrerflüchtigen Täter kennt man bereits in der Nachbarschaft, aber leider darf er nicht festgenommen werden, denn er genießt diplomatische Immunität. Das NCIS-Team muss sich etwas einfallen lassen, um den Verbrecher bezahlen zu lassen ...
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
