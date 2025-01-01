Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Hand und Fuß

"CBS Serien"Staffel 17Folge 4
Hand und Fuß

Hand und FußJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 4: Hand und Fuß

41 Min.Ab 16

Ein neuer Fall rettet Ellie, Timothy und Nick vor ihrer Strafarbeit, die sie für die Lügen über Ziva aufgebrummt bekommen haben. Gibbs braucht sein Team, denn auf einem Friedhof taucht ein reiterloses Pferd auf, welches abgetrennte Füße in seinen Steigbügeln trägt. Die NCIS-Agenten machen sich daran, den dazu gehörenden Körper zu finden. Viel Hoffnung, dass das Opfer noch lebendig ist, haben sie allerdings nicht ...

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen