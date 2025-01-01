Navy CIS
Folge 3: Tod durch Gartenzwerg
42 Min.Ab 16
Zivas problematische Rückkehr trübt die Stimmung im Team und niemand weiß, mit der Situation umzugehen. Doch viel Zeit zum Grübeln bleibt nicht, denn ein neuer Fall steht an: Unter einem Lkw wird eine Leiche gefunden, die allen Anzeichen nach bereits seit geraumer Zeit durch das Land kutschiert wurde. Die kuriose Mordwaffe ist schnell gefunden, doch der Tatort bleibt zunächst einmal ein Rätsel ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
