Navy CIS

Der erste Fall

"CBS Serien" Staffel 19 Folge 14
Folge 14: Der erste Fall

41 Min.Ab 12

Leon Vances Tochter Kayla möchte nach ihrer Ausbildung in Parkers Team voll durchstarten und kann es kaum abwarten, bei ihrem ersten Außeneinsatz praktische Erfahrungen zu sammeln. Als sie den Agenten bei den Ermittlungen rund um den mysteriösen Tod des Chirurgen Dr. Masuda über die Schultern blickt und in Eigenregie riskante Entscheidungen trifft, erlebt sie schon bald die Schattenseiten ihres gefährlichen Jobs.

