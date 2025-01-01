Navy CIS
Folge 20: Ein Cent pro Dollar
40 Min.Ab 16
Der Navy-Reservist John Murphy fährt entnervt sein Auto durch eine Waschanlage, als er schließlich am Ende der Straße von einem Mitarbeiter tot aufgefunden wird. Was ist in den wenigen Minuten vorgefallen? Die ersten Ermittlungen zeigen, dass es weder Anzeichen für einen Kampf gibt noch von außen jemand Zugang zum Fahrzeug hatte. Dr. Jimmy Palmer geht daher davon aus, dass Gift im Spiel gewesen sein muss.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
