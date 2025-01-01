Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

"CBS Serien"Staffel 19Folge 17
Folge 17: Ein Berg aus Schuld

42 Min.Ab 12

Das NCIS-Team ermittelt im Fall des verstorbenen Ex-Navy-Offiziers Thomas Miller, der von einem Dach stürzte und auf dem Asphalt landete. Doch war es Selbstmord, ein Unfall oder wurde der 35-Jährige absichtlich geschubst? Wie sich herausstellt, hat Miller während seiner Dienstzeit einen schweren Verlust einer ehemaligen Kameradin verarbeiten müssen, deren Tod er offensichtlich mitverschuldete. Ob dieser Umstand mit seinem Ableben zusammenhängt?

"CBS Serien"
