Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Das freche Mädchen

"CBS Serien"Staffel 19Folge 19
Das freche Mädchen

Das freche MädchenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 19: Das freche Mädchen

40 Min.Ab 16

Eine Einbruchserie am Marine-Stützpunkt in Quantico ruft den NCIS auf den Plan. Als die Agenten der Sache auf den Grund gehen, stoßen sie lediglich auf eine Gruppe Teenager, die sich einen Spaß machen wollte. Was auf den ersten Blick nach einer harmlosen Aktion aussieht, entpuppt sich jedoch als ernste Angelegenheit, als die Agenten herausfinden, dass die Jugendlichen das Sicherheitssystem hacken und Fake Codes generieren mussten, um überhaupt in die Gebäude zu gelangen.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen