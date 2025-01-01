Navy CIS
Folge 16: Ein Fressen für die Geier
40 Min.Ab 16
Eine missglückte Babyparty eines Unteroffiziers der Marine ruft den NCIS auf den Plan: Anstatt das Geschlecht des Kindes zu erfahren, regnete es für die werdenden Eltern buchstäblich Körperteile vom Himmel. Bei näherer Untersuchung finden die Ermittler heraus, dass die Überreste von einer seit fünf Monaten vermissten Lehrerin stammen, deren Fall in einem True-Crime-Podcast publik wurde.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren