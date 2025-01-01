Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 19Folge 16
40 Min.Ab 16

Eine missglückte Babyparty eines Unteroffiziers der Marine ruft den NCIS auf den Plan: Anstatt das Geschlecht des Kindes zu erfahren, regnete es für die werdenden Eltern buchstäblich Körperteile vom Himmel. Bei näherer Untersuchung finden die Ermittler heraus, dass die Überreste von einer seit fünf Monaten vermissten Lehrerin stammen, deren Fall in einem True-Crime-Podcast publik wurde.

