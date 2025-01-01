Navy CIS
Folge 6: Versteckte Talente
41 Min.Ab 12
Ein beliebter Ausbilder der Navy, der für das Training mehrerer Topathleten des Landes verantwortlich war, wird ermordet in seinem Büro gefunden. Zunächst scheint es keine Verdächtigen zu geben, doch dann entdecken McGee und Parker versteckte Drogen im Schreibtisch des Toten. Währenddessen muss sich das Team noch immer an Parkers Anwesenheit gewöhnen, womit insbesondere Nick seine Probleme hat.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
