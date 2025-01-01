Navy CIS
Folge 5: Parker & Bowie
41 Min.Ab 16
Das NCIS-Team untersucht den Mord an einem Navy Kommandanten, dessen Leiche im Wald gefunden wird. Die seltsamen Spuren am Körper des Verstorbenen deuten darauf hin, dass dieser vergiftet wurde. Doch bevor eine Obduktion vorgenommen werden kann, kommt es zu einer Explosion. Die Stimmung im Team ist währenddessen angespannt, da McGee ohne Gibbs aus Alaska zurückgekehrt ist und Parker nun dessen Posten übernehmen soll ...
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren