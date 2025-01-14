Navy CIS
Folge 1: Das leere Nest
42 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12
Torres wird bei einem Undercovereinsatz in einem Drogenkartell enttarnt und gerät dadurch in große Gefahr. Knight muss eingreifen, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Agentin entscheidet sich daraufhin, ihren alten Job beim NCIS wieder aufzunehmen. Derweil hofft McGee auf eine Beförderung zum stellvertretenden Director.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
