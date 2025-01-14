Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 22Folge 1vom 14.01.2025
42 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

Torres wird bei einem Undercovereinsatz in einem Drogenkartell enttarnt und gerät dadurch in große Gefahr. Knight muss eingreifen, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Agentin entscheidet sich daraufhin, ihren alten Job beim NCIS wieder aufzunehmen. Derweil hofft McGee auf eine Beförderung zum stellvertretenden Director.

