Navy CIS

"CBS Serien"Staffel 22Folge 16vom 10.06.2025
Folge 16: Mädelsabend

42 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12

Petty Officer Jennifer Garcia wird tot in einem Antiquitätenladen aufgefunden. Um den Mord an der jungen Frau zu vertuschen, hat der Täter offenbar ein Feuer gelegt. Dennoch finden die Agenten Hinweise auf ein Fremdverschulden. Knight ist mit Kasie und ihrer Schwester Robin verabredet. Doch die Gedanken an die Ermittlungen lassen sie nicht los. Schließlich machen sich die Frauen auf den Weg zum Tatort, um weitere Beweise zu sichern.

