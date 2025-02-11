Navy CIS
Folge 6: Das Melinda-Puzzle
41 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12
Als in das Penthouse eines Unternehmerpaares eingebrochen wird, nimmt der NCIS die Fahndung auf. Wie sich herausstellt, wollten die Einbrecher eigentlich Melinda Martin entführen, die zum Tatzeitpunkt jedoch nicht zu Hause war. Kurzerhand wird sie unter Polizeischutz gestellt, doch nur wenig später verschwindet Melinda spurlos. Als auch noch Jessica Knight gekidnappt wird, bringen die Ermittlungen einige Geheimnisse ans Licht.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
