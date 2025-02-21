Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 22Folge 5
Der pensionierte Navy-Captain Thomas Butler leidet an beginnender Demenz. Das NCIS-Team entdeckt, dass Butler früher als Spion für die Sowjets tätig war und eine Geheimakte namens "Laurel" besitzt. Um zu überprüfen, ob er vertrauliche Informationen ausplaudern könnte, inszeniert der NCIS ein Rollenspiel und lässt die 70er Jahre wieder aufleben. Officer Conrad von der CIA, der früher mit Butler zusammengearbeitet hat und involviert ist, hält dies für eine schlechte Idee.

"CBS Serien"
