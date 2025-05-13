Navy CIS
Folge 13: Böses Blut
41 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
Das NCIS-Team ermittelt nach dem Überfall auf eine Blutbank. Außerdem wird eine junge Frau ermordet. Der Verdacht fällt daraufhin schnell auf Fletcher Voss. Er soll eine Affäre mit der Toten gehabt und sie geschwängert haben. Als Voss jedoch selbst nach einem Giftanschlag im Krankenhaus landet, müssen die Agenten noch einmal umdenken.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren