Navy CIS

Immer Ärger mit Hal

"CBS Serien"Staffel 22Folge 3vom 21.01.2025
Folge 3: Immer Ärger mit Hal

40 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12

Als eine Leiche im Keller des Hauses von Lieutenant Bryce Prescott gefunden wird, ermittelt der NCIS wegen Mordes. Wie sich herausstellt, war das Opfer auf der Suche nach einem mysteriösen Schatz. Ist ihm dieses Vorhaben womöglich zum Verhängnis geworden? In der Zwischenzeit muss sich McGee mit seiner verpassten Karrierechance abfinden. Heimlich beginnt er jedoch, seinen Konkurrenten Laroche zu durchleuchten.

"CBS Serien"
