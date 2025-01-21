Navy CIS
Folge 3: Immer Ärger mit Hal
40 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12
Als eine Leiche im Keller des Hauses von Lieutenant Bryce Prescott gefunden wird, ermittelt der NCIS wegen Mordes. Wie sich herausstellt, war das Opfer auf der Suche nach einem mysteriösen Schatz. Ist ihm dieses Vorhaben womöglich zum Verhängnis geworden? In der Zwischenzeit muss sich McGee mit seiner verpassten Karrierechance abfinden. Heimlich beginnt er jedoch, seinen Konkurrenten Laroche zu durchleuchten.
Weitere Folgen in Staffel 22
Alle Staffeln im Überblick
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
